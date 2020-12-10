وزير ايطالي: اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية مع الاحتفاظ بشرط سيادة القانون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن وزير الشؤون الأوروبية الايطالي، فينشينتسو أميندولا، أن المجلس الاوروبي توصل الى اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية طويلة الاجل ومخطط التعافي مع الابقاء على شرط سيادة القانون واحترام القيم الديمقراطية الاوروبية على الدول الاعضاء، وهو شرط رفضته كل من هنغاريا وبولندا مؤخرا.

وكتب المسؤول الايطالي في تغريدة على منصة (تويتر) “تم تجاوز الفيتو” الهنغاري-البولندي و”التوصل إلى اتفاق في المجلس الأوروبي” مع “التأكيد على شرط سيادة القانون”.

واضاف أميندولا “دعونا الآن نسرع ​​الخطى أكثر حتى تصبح موارد الميزانية متعددة السنوات ومخطط التعافي مشاريع للتغيير وإعادة انطلاق (اقتصاد) إيطاليا وأوروبا”.

وكان رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل قد أعلن في وقت سابق التوصل الى اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية للأعوام 2021-2027 ومخطط الانعاش الاوروبي، المعروف بـصندوق (الجيل القادم للاتحاد الاوروبي) بقيمة اجمالية تبلغ 1.8 تريليون يورو.

وبدورها، توجهت رئيسة المفوضية الاوروبية، اورسولا فون دير لاين بالتهنئة للرئاسة الألمانية الدورية للاتحاد الاوروبي على النجاح بالتوصل الى هذا الاتفاق التاريخي.