البابا يدعو لبذل كل جهد لتعزيز السلام ولعودة اللاجئين السوريين والعراقيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد البابا فرنسيس على “إنَّ كل جهد يُبذل من أجل تعزيز عملية السلام يشبه وضع حجر في بناء مجتمع عادل، ينفتح على الاستقبال، وحيث يمكن للجميع أن يجدوا مكانًا للعيش في سلام”.

وقال البابا في رسالة فيديو، إلى المشاركين في لقاء افتراضي جرى أمس الخميس للتباحث في الأوضاع الإنسانية في سورية والعراق بتنظيم من دائرة الخدمة البشرية في الفاتيكان، “يتوجه فكري بشكل خاص إلى الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم هربًا من ويلات الحرب، بحثًا عن ظروف معيشية أفضل لهم ولأحبائهم”. وأضاف-حسبما نقل عنه موقع أخبار الفاتيكان: “بشكل خاص، أذكر المسيحيين الذين أُجبروا على التخلي عن الأماكن التي ولدوا فيها ونشأوا فيها، وحيث تطور إيمانهم واغتنى. يجب أن نضمن أن يبقى الحضور المسيحي في هذه الأراضي كما كان على الدوام: علامة سلام وتقدم وتطور ومصالحة بين ك جهد

وقال البابا “يتوجّه فكري إلى اللاجئين الذين يريدون العودة إلى بلادهم. وبالتالي أناشد المجتمع الدولي لكي يتمَّ بذل كل جهد ممكن لتعزيز هذه العودة، وضمان الظروف الأمنية والظروف الاقتصادية الضروريّة من أجل تحقيق ذلك. إنَّ كل بادرة وكل جهد في هذا الاتجاه هو ثمين جدًّا”.