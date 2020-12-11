مصدر أوروبي: احتمالات كبيرة بعدم التوصل لاتفاق مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف مصدر أوروبي مطلع بـ”الصعب” وضع المفاوضات الجارية حالياً بين الاتحاد وبريطانيا لترتيب العلاقات المستقبلية بعد انسحاب الأخيرة من التكتل الموحد (بريكست)، مشيراً أن الكثير من العقبات لا تزال موجودة.

وكان المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يتحدث في أعقاب مناقشة قصيرة لوضع المفاوضات جرت صباح اليوم بين زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على هامش القمة الأوروبية المنعقدة منذ يوم أمس في بروكسل.

وأشار المصدر إلى وجود قناعة أوروبية بأن التوصل إلى اتفاق مع البريطانيين بات أمراً صعبا، فـ”نرى أن احتمال عدم التوصل لصفقة بنهاية العام الحالي بات أكثر واقعية”، حسب كلامه.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت اتخذت أمس العديد من الإجراءات الطارئة التي ستضمن استمرار حركة النقل البري والجوي والصيد بين البريطانيين والأوروبيين خلال فترة محدودة زمنياً، وذلك في حال عدم وجود اتفاق بحلول نهاية العام الحالي.

هذا ويلاحظ الأوروبيون، بالمقابل تقدماً على طريق تنفيذ اتفاق بريكست، المبرم سابقاً بين بروكسل ولندن والذي نظم عملية الانسحاب وعالج مسائل تتعلق بحقوق المواطنين على ضفتي المانش، التكلفة المالية للانسحاب ووضع جزيرة ايرلندا.