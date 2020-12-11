قادة أوروبا يتفقون على رفع مستوى طموحاتهم بشأن المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافق زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة معدلات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتصل إلى 55% مقارنة بما كانت عليه عام 1990.

جاء هذا القرار بعد مناقشات عسيرة استمرت طيلة ليل امس، أكد زعماء الدول الـ 27 خلالها على نيتهم الوصول للهدف الجديد في أفق عام 2030. وغردت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قائلة: “إنه قرار طموح لأهداف مناخية جديدة”.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الأوروبيين نجحوا في الرد على مخاوف بولندا التي كانت تعرقل الاتفاق بحثاُ عن ضمانات لحصولها على حوافز مالية للمساعدة على تحويل اقتصادها المعتمد على الفحم إلى الطاقة النظيفة.

يذكر أن الهدف المحدد حالياً من قبل بروكسل لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري كان يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40% في أفق 2030.