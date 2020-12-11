حكومة ايطاليا تقر مشروع قانون للمصادقة على عضويتها بمنتدى غاز شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وافق مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح من وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، على مشروع قانون للمصادقة على النظام الأساسي لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF)

وكانت القاهرة قد شهدت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في لقاء افتراضى للدول المؤسسة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الاعلان الرسمي عن الميثاق الخاص بالمنتدى، الذي يضم في عضويته مصر وايطاليا وقبرص واليونان وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.

ووفق الميثاق الرسمي، سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتى ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها، دون أي نوع من السلطة الملزمة على الدول الأعضاء.

ويسعى منتدى غاز شرق المتوسط إلى جني أقصى فائدة اقتصادية من حقول الغاز الحالية ، وزيادة الصادرات من خلال إدارة أكثر كفاءة للبنى التحتية القائمة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة.