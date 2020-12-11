ايطاليا: رينزي يهدد باسقاط الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –هدد زعيم حزب (ايطاليا حية)، ماتيو رينزي باسقاط حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في حالة اصرار الاخير على العمل بصلاحيات كاملة لادارة موارد صندوق التعافي الاوروبي، التي تبلغ 209 مليار يورو في شكل مساعدات أوروبية غير قابلة للسداد وقروض لايطاليا.

وقال رينزي، الذي انشق عن الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع صحيفة (البايس) الاسبانية، “ايطاليا حية حزب صغير، لكنه حاسم بالنسبة للحكومة. إذا أراد كونتي صلاحيات كاملة كما طلب سالفيني (في الحكومة السابقة)، فأنا أقول لا. إنها مسألة احترام القواعد. وفي هذه الحالة سوف نسحب دعمنا للحكومة”.

ورأى رينزي، الذي يتهم الحكومة بعدم استشارة البرلمان وحزبه الشريك في الائتلاف الحاكم في وضع خطة استثمار الموارد الاوروبية المرتقبة من خطة التعافي، أنه “بتعين على كونتي التوقف والاعتذار والبدء من جديد”، وقال “لا يمكننا قبول أنه باسم حالة الطوارئ، يتم انتداب جميع سلطات الدولة لإنفاق 200 مليار يورو. لم نقم بإسقاط سالفيني من أجل هذا”، في اشارة الى حكومة كونتي الاولى التي تكونت اثر ائتلاف حركة خمس نجوم مع حزب الرابطة

وحسب رينزي، فإنه في حالة سقوط الحكومة، من الممكن تشكيل جهاز تنفيذي جديد قبل اللجوء الى انتخابات برلمانية مبكرة، حيث قال “في إيطاليا، ينص القانون على أنه بوسع رئيس الجمهورية التحقق من وجود أغلبية في البرلمان لتشكيل حكومة أخرى وإلا فإننا سنذهب إلى الانتخابات”. وأضاف “لكن قبل الوصول إلى هذا، آمل أن يستعيد كونتي هدوءه وأن يأتي إلى البرلمان لتغيير كل شيء “.