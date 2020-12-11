ميركل تصف بـ”المتوازنة” الإجراءات الأوروبية ضد تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بـ”المتوازنة” العقوبات التي فرضها قادة الاتحاد خلال قمتهم الحالية على تركيا بسبب استمرار استفزازاتها في شرق المتوسط وقيامها بأعمال “أحادية الجانب” تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ميركل، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع كل من رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم في نهاية أعمال القمة الأوروبية التي انعقدت في 10-11 الشهر الحالي في بروكسل.

وعبرت المستشارة الألمانية عن أسفها وخيبة أملها تجاه عدم إنصات أنقرة للنداءات الأوروبية وعدم تجاوبها مع الجهود الدبلوماسية والأجندة الإيجابية التي اقترحها الاتحاد عليها.

وكان الأوروبيون قد قرروا إضافة أسماء شخصيات تركية ممن ثبت تورطهم بأنشطة التنقيب والحفر غير القانونية على اللائحة الموجودة منذ عام 2019 وكذلك توسيع طيف العقوبات اذا ما استمرت أنقرة على نهجها مستقبلاً مع التعهد بمراجعة شاملة للعلاقات خلال شهر آذار/مارس القادم.

وحرصت المستشارة الألمانية على التأكيد على استمرار رغبة أوروبا بالاستمرار بالتعاون مع تركيا فيما لو عمدت إلى تغيير سلوكها.

هذا وسيعمد الأوروبيون، كما تقول ميركل إلى إعادة النظر بكامل العلاقات مع تركيا في إطار حلف شمال الأطلسي بعد أن تتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن مهامها رسمياً، فـ”هناك ترابط استراتيجي بيننا وأيضاً توتر، لذلك يجب إجراء نقاش جديد”، وفق تعبيرها.

وفي نفس الاتجاه جاء كلام رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، الذي أعلن عن الاستعداد الدائم لبروكسل للتعاون مع تركيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك شريطة أن تستجيب للشروط الأوروبية.

وكانت القمة كلفت الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، بإعداد تقرير شامل حول مستقبل العلاقات الأوروبية – التركية في ضوء تصرفات الأخيرة في المتوسط وفي الإقليم، ليصار إلى مناقشته في آذار/مارس القادم.