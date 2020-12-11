الرئيس الإيطالي يدعو لحماية الأفراد والجماعات وبناء المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا الى حماية الأفراد والجماعات وبناء المستقبل.

وقال رئيس الدولة متحدثا في حفل تسليم الجائزة الوطنية للابتكار (بريميو دي بريمي) 2020، التي أقيمت في مؤسسة كوتيك للإبتكارات التقنية، وعقدت عن طريق التداول بالفيديو، إنه “بفضل الموارد المعنوية والمادية التي تمكنا من حشدها لمحاربة فيروس كورونا، يمكننا بل يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل، والبدء ببنائه”.

وأشار ماتّاريلا الى أن “مسؤوليتنا اليوم ذات شقين: الدفاع عن الناس والمجتمعات بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه، تحضير جديد لموسم تنمية”، شريطة أن “يكون مستداماً على المستويات البيئي، الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي أكثر عدلاً”.