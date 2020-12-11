مفوض أوروبي يدين مقتل موظفي إغاثة بإقليم تيغراي الاثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، مقتل أربعة من العاملين في المجال الإنساني في مخيم للاجئين في إقليم تيغراي (شمال أثيوبيا)، منهم ثلاثة موظفين في المجلس الدانمركي للاجئين وواحد من لجنة الإنقاذ الدولية.

وحيا المفوض الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه اليوم شجاعة العاملين في المجال الإنساني الذين ينقذون الأرواح ويساعدون الضعفاء في أوقات الأزمات، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا.

وطالب ليناريتش في بيانه السلطات الإثيوبية، مجدداً، بالعمل من أجل تمكين العاملين في المجال الإنساني والإغاثي من الوصول بشكل سريع وآمن وبدون عوائق إلى كافة المحتاجين في الأماكن المتضررة جراء الصراع، وذلك عملاً بأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتابع قائلاً: “يبدو وقف الأعمال العدائية أمر ملحاً الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وكان المسؤول الأوروبي قد زار السودان وأثيوبيا ما بين 2-4 الشهر الحالي واطلع على وضع اللاجئين الفارين من تيغراي إلى شرق السودان.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان حرر مبلغ 4 مليون يورو لمساعدة الخرطوم على التعامل مع أزمة اللاجئين الطارئة الناتجة عن الصراع في أثيوبيا، ما يرفع معدل مساعداته الإنسانية لها هذا العام إلى 65,5 مليون يورو.