كونتي: المحاكمة الإيطالية للمشتبه بهم بقتل ريجيني مهمة، وربما بمشاركة مراقبين دوليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشار رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الى أن محاكمة القضاء الايطالي غيابيا لأربعة عناصر أمن مصرية يشتبه بضلوعها في اخفاء وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني باطراف القاهرة أوائل عام 2016، “ستكون محاكمة مهمة”.

وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد نهاية القمة الاوروبية الجمعة، أن “الاطار القانوني سيسمح لنا بمحاكمة إيطالية، بقواعدنا وضماناتنا، للتأكد من الحقيقة بشأن وفاة ثبت أنها وحشية وقاسية”.

وقال رئيس الوزراء الايطالي “ستكون عملية ذات مصداقية وذات أهمية دولية، بمشاركة محتملة من مراقبين دوليين”. وأردف “نريد الحقيقة وكحكومة سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة وسنقيم كل مبادرة”.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تحفظت على قرار الادعاء العام الايطالي بالاشتباه برجال الامن المصريين الاربعة (حيث تم اسقاط التهمة عن شخص خامس) وأشارت الي انه “رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تمامًا على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبنيٌ على أدلة غير ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية في روما”.

ووفق النيابة العامة المصرية، فإن قاتل ريجيني “لا يزال مجهولا”.