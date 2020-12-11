عمدة ميلانو يمنح شهادة جنسية فخرية لباتريك زكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلن رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا عن منح شهادة جنسية فخرية للناشط المصري باتريك جورج زكي.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة الجنايات قضت بتجديد حبس الباحث زكي لمدة 45 يوما.

وكتب العمدة سالا على صفحته في (فيسبوك) الجمعة، أن “مجلس مدينة ميلانو صوّت أمس بالإجماع على منح الجنسية الفخرية لباتريك زكي”. وأوضح أنها “لفتة تؤكد قرب مدينتنا من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك مِن كل مَن يناضل لأجل حقوق الإنسان”.

ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد كان باتريك زكي قد ألقي القبض عليه في 7 شباط/فبراير الماضي أثناء عودته لإمضاء اجازة من إيطاليا التي يدرس فيها لدرجة الماجيستير، حيث يواجه اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وأخبار كاذبة.