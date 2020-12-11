بوريل: تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل يساهم في السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رحب الممثل الاعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتسريع خطوات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

واعتبر المسؤول الاوروبي في تغريدة له على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي أن “الامر يساهم في دعم السلام في الشرق الأوسط”.

و فيما يتعلق بالصحراء الغربية، أكد المسؤول الأوروبي على دعم الانحاد لمرجعية الامم المتحدة لحل الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو.