كونتي: أدرك أنني سأمضي قدماً بثقة الأغلبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي: “أنا أتحمل المسؤولية كاملة وأدرك هذا المنصب وأعي تمامًا أنني سوف أمضي قدمًا بثقة كل قوى الأغلبية وبشكل جماعي”.

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون الشخص الذي سيدير الموارد الأولى لصندوق التعافي العام المقبل، أضاف كونتي في مؤتمر صحفي عقده بالفيديو في بروكسل، الجمعة، “إن كنتم تشيرون إلى سجال الأيام الأخيرة، فسنبحث ذلك في الساعات القليلة القادمة وفي الأيام المقبلة، مع القوى السياسية الفردية ثم بشكل جماعي”.

وتابع “سنحاول فهم هذه التقييمات الهامة: البلد يستحق إجابات وتوضيحات من قبل جميع الأشخاص ذوي المسؤولية العامة في هذه اللحظة، وأكثر من ذلك بالتالي، من جانب الحكومة وقوى الأغلبية”.

وخلص كونتي الى القول: “نحن مدعوون لإنفاق 209 مليار يورو”، لذلك “يجب أن نبذل جهدًا استثنائياً على جميع المستويات”.