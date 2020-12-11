مسؤولة دبلوماسية إيطالية: سقوط الفيتو ضد الميزانية الأوروبية يؤكد وجود أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة دبلوماسية إيطالية، إن سقوط الفيتو ضد الميزانية الأوروبية يؤكد وجود الإتحاد الأوروبي.

وكتبت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني في تغريدة على (تويتر) الجمعة، أن “أوروبا موجودة! حق النقض من قبل بولندا والمجر لخطة الجيل القادم للاتحاد الأوروبي وميزانيته قد سقط، والآن لدينا اتفاق بأهداف طموحة لحماية البيئة: ميل نحو الإستدامة والسعي لخفض الانبعاثات بنسبة 55٪، بالإضافة إلى زيادة الأموال المخصصة للأبحاث الأوروبية”.

وكان وزير الشؤون الأوروبية الايطالي، فينشينتسو أميندولا، قد أعلن أن المجلس الاوروبي توصل الى اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية طويلة الاجل ومخطط التعافي مع الابقاء على شرط سيادة القانون واحترام القيم الديمقراطية الاوروبية على الدول الاعضاء، وهو شرط رفضته كل من هنغاريا وبولندا مؤخراً.