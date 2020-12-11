كالديرولي: لتسحب الحكومة سفيرنا من مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا السيناتور الإيطالي المعارض روبيرتو كالديرولي، حكومة بلاده الى سحب سفيرها من مصر، على خلفية قضية اختطاف ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وقال كالديرولي، وهو نائب رئيس مجلس الشيوخ (عضو حزب الرابطة)، “إن ما يبرز من ملابسات في قضية النهاية الرهيبة لجوليو ريجيني يثير الرعب”، كما “يذهلها مرة أخرى الصمت المحرج لوزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، ومقر الحكومة، قصر (كيجي) في هذا الصدد”.

وتابع “أتفهم خيبة أمل عائلة ريجيني التي شعرت بأن الحكومة قد تخليت عنها، بل خانتها. وأتساءل في ضوء قضية (الناشط باتريك جورج) زكي أيضا، ماذا تنتظر الحكومة لسحب سفيرنا من مصر”.

وخلص كالديرولي الى القول، “إنهم يهينوننا، ومرة أخرى، نجعل من أنفسنا أضحوكة على مستوى دولي”، كما “يحدث بالفعل مع ليبيا أيضا، التي تحتجز الصيادين الصقليين منذ أكثر من مائة يوم”.