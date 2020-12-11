سيناتور إيطالي معارض: حكومتنا عاجزة تخلت عن صيادينا في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي معارض إن “من المثير للقلق أن نرى أنه بسبب عدم كفاية هذه الحكومة، لم يعد لبلادنا حساب على المستوى الدولي”، فـ”لقد أخلي سبيل سفينة تركية في أقل من أسبوع، بينما تبقى قوارب صيد ماتزارا ديل فاللو رهينة في ليبيا منذ أكثر من 100 يوم”.

وفي بيان أصدره الجمعة بمعية رفاقه في حزب الرابطة، بشأن إفراج ليبيا عن سفينة (مابوكة) التركية، أضاف السيناتور الإيطالي الأفريقي الأصل (نيجيريا) توني إيووبي، أن “هذه صفعة على الوجه، لا لأسر الصيادين الـ18 المحتجزين في بنغازي وحسب، والذين أؤكد مشاعر قرب حزبنا منهم، بل لإيطاليا بأكملها”.

وأردف إيووبي، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، “إنها حقيقة خطيرة للغاية ينبغي للحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار”، وذلك “من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعادة صيادينا إلى ديارهم”.