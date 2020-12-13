فون دير لاين وجونسون يتوافقان على تمديد مفاوضات ما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافق الطرفان الأوروبي والبريطاني على تمديد مفاوضاتهما الرامية لابرام اتفاق ينظم العلاقة الثنائية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، لفترة إضافية.

جاء الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات لها اليوم بعد مكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشارت فون دير إلى أنها أوعزت وجونسون لفريقيهما التفاوضي للعمل من أجل استطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق رغم نفاذ الوقت والآجال، حيث “ستستمر المفاوضات في بروكسل خلال الأسبوع القادم”، وفق كلامها.

وتابعت: “عمل فريقا التفاوض ليلاً نهاراً في مسعى لحل لابرام صفقة، لكن الخلاقات لا تزال قائمة”.

يذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي قد عبر عن استعداده للدعوة لجلسة علنية طارئة للمصادقة على اتفاق ما بعد بريكست، في حال تم التوصل إليه، يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

هذا وتسابق الفرق التفاوضية الأوروبية والبريطانية الزمن في محاولة للتوصل إلى صفقة تساهم في الحد من خسائرهما الاقتصادية بعد بريكست، حيث من المنتظر أن تنتهي المرحلة الانتقالية بنهاية العام الحالي.

وتشير مصادر إلى أن المفاوضات لا تزال متعثرة في مجالات الصيد وقواعد المنافسة وآلية حل النزاعات.