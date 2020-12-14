ايطاليا: اصابات كوفيد 17,938 و484 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه، كانت هناك 17,938 إصابة بفيروس كورونا اليوم في أنحاء البلاد حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم حتى يوم أمس، تسجيل 484 حالة وفاة أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى 64520”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء 152,697 تحليل كشف عن العدوى بفيروس كورونا المستجد حتى الـ24 ساعة الأخيرة”.

وكشف التقرير عن أنه، “تم إدخال 27,735 شخصًا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وأن “من بينهم 3158 حالةً في أقسام العناية المركزة”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “العدد الإجمالي للأشخاص المصابين حاليًا في إيطاليا يبلغ 686,031″، وهم “بزيادة بحاصل 1183 حالة”، بينما “بلغ العدد الكي للمتعافين 1,093,161 منذ بدء انتشار فيروس كورونا”، وهم “بزيادة بمجموع 16,270 شخصاً”.