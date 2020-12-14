حماس: يجب إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية ووظيفتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري إنه “يجب إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية ووظيفتها عبر توافق وطني يُعيد تصميمها بشكل ودور يجعلها نقطة قوة في مسيرة مقاومة شعبنا ونضاله”.

وأضاف المسؤول في (حماس) في تصريح وزعته الحركة لمناسبة الذكرى الـ33 لإنطلاقتها، أنه “يجب تعديل وتصحيح الخلل في قيادة الشعب الفلسطيني وتمثيله، والذي نتج عن اتفاقية أوسلو التي تسببت بتقسيم عميق لشعبنا”.

وتابع العاروري “التصحيح يكون بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير عبر إعادة بناء هياكلها، وأولها المجلس الوطني، وأن تكون بيتًا جامعًا لكل مكونات شعبنا الفلسطيني”.

وتحل ذكرى انطلاقة (حماس) في وقت تعثرت فيها مجددا جهود المصالحة مع حركة (فتح).

وقال العاروري إن “(حماس) حريصة على بناء الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وصولًا لاصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال”.

وأضاف أن “جهودنا لتحقيق المصالحة صادقة ومستمرة، ولم ولن نندم على أي جهد في هذا المضمار ولإنجاز هذا الهدف”.

واعتبر أن “الاحتلال ومن وراءه هو العائق الأكبر في وجه مشروع المصالحة”. وقال إن “جهود (حماس) لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة مقدمة لازمة لا بد منها لتطهير أرضنا من الاحتلال”.

وأضاف أن “(حماس) ترفض كل أشكال التنسيق مع الاحتلال، والاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة مع الاحتلال تكبل إرادة السلطة”.