بلجيكا تسجل الشهر الماضي اعلى معدل وفيات منذ الحرب العالمية الثانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت بلجيكا تصاعداً ملحوظاً في اعداد الوفيات خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويُعتبر هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

في هذا الإطار، أشار الباحث علم السكان باتريك دوبوسير، إلى أن معدلات الوفيات خلال الشهر الماضي في مختلف انحاء بلجيكا وصلت إلى 12 وفاة لكل 10 آلاف شخص.

وأوضح، في تصريحات تناقلتها وسائل اعلام محلية، أن البلاد لم تسجل مثل هذا المعدل المرتفع منذ الحرب العالمية الثانية، وأن معدلات الوفيات لم تكن تتجاوز في حدها الأقصى الثماني حالات لكل 10 آلاف شخص خلال العقد الماضي.

ويرى الباحث في علم السكان أن انتشار وباء كوفيد 19 قد لعب دوراً رئيسياً في ارتفاع معدلات الوفيات في البلاد، مؤكداً أن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كان “الأكثر فتكاً” حتى الآن.

يذكر ان السلطات الصحية البلجيكية قد سجلت 2171 إصابة و49 حالة وفاة بكوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ما يرفع الأرقام الاجمالية إلى 608137 إصابة و17951 وفاة.