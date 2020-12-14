إيطاليا: حريقان متعمدان يستهدفان مكاتب بلدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – تصاعد التوتر في ببلدة فافارا التابعة لمحافظة أغريجينتو (غرب صقلية) عقب حادثى حرق متعمدين ضد مباني البلدية.

وكانت قد ألقيت مساء السبت زجاجة بلاستيكية تحتوي سائلاً قابلاً للاشتعال على باب دار البلدية، إلا أن الأمطار حالت دون نشوب حريق، إلا أن النيران تسببت باسوداد باب مدخل البلدية.

وبهذا الصدد، وكتبت عمدة فافارا آنا ألبا على صفحته في (فيسبوك)، “عيد سانت لوسيا (13 كانون الأول)، يوم عطلة يشمل مجتمعنا بأسره، لكنه لسوء الحظ فقد نكهته نتيجة للإيماءة الحقيرة التي تعرضنا لها الليلة الماضية”.

وتابعت “لقد كان هناك شعورا سائدا بالمرارة والقلق، وبصفتي رئيسة البلدية وامرأة وأم، فإن ضرب دار البلدية يسيء ويؤثر على مجتمع فافارا بأكمله”.

هذا ولم يكن التحذير ضد مجلس المدينة الأمر الوحيد، بل كتبت عبارة “أريد نقوداً” على باب مكتب الضرائب بالبلدية، حيث أشعل مجهولون حريقًا آخر، كما يتضح من بقايا الرماد والبلاستيك على الرصيف، التي يقوم عناصر الدرك (كارابينييري) بالتحقيق في كلا المشهدين.