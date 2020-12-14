مسؤول صحي إيطالي: اجراءات قبل عيد الميلاد أو إغلاق آخر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي “نحن نخاطر بشكل كبير! ما نفعله بشكل خاطئ اليوم، سنجده أمامنا مرة أخرى خلال أسبوعين، فالتبضع المحموم للغاية في هذه الساعات سيؤدي إلى زيادة إصابات كوفيد 19 في تلك الأيام، مما سيدفعنا لتبني إجراءات تقييدية إضافية”.

هذا ما أكده مستشار شؤون الصحة في مقاطعة لاتسيو أليسّيو داماتو في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) بعد تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى شوارع وسط روما يوم أمس للتسوق على ضوء أعياد الميلاد الوشيكة.

ودعا داماتو الى “التسوق بذكاء، مما يعني عدم تقديم فوائد للجائحة”، لافتا الى أنه “ننسى دائما أن تقييد حركة المرور تتناسب دائمًا مع تطورات وضع الوباء. لقد دافعنا حتى الآن عن روما ومنعنا العاصمة من العودة إلى حالى الإغلاق كالمدن الأوروبية الكبيرة الأخرى”. لكن “مع زيادة الإصابات يجب أن نتخذ الإجراءات المناسبة للحد منها”.

ووفقًا للمسؤول الصحي، “لا يزال هناك ازدحام كبير جدًا للناس، الذين من حقهم جميعًا القلق من الحاجة للاحتفال بالأعياد والاستئناف الكامل للنشاط المدرسي. كلها أمور صحيحة، أفهمها كإدراكي للرغبة بتقديم الهدايا. لكن إذا لم يتم التعامل مع ذلك بحذر، وآمل أن أكون مخطئًا، فسينتهي بنا الأمر إلى مواجهة موجة ثالثة”، للجائحة واختتم معربا عن “القلق” من هذه الناحية.