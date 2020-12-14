أخصائية مناعة إيطالية: الأمور تتعقد أمام تلقيح الجميع حتى حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأت أخصائية مناعة إيطالية، أن الأمور تتعقد أمام أفق تلقيح جميع سكان البلاد حتى حزيران/يونيو المقبل.

ووفقًا لأخصائية المناعة في جامعة بادوڤا (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) أنتونيلا ڤيولا، فـ”هل سيتم تلقيح الجميع في إيطاليا بحلول شهر حزيران/يونيو؟ فمع توقف أبحاث شركة (سانوفي) الفرنسية للأدوية ومشاكل لقاح (أسترازينيكا)، ستصبح الأمور معقدة بالنسبة لنا أيضاً”.

وكتبت ڤيولا في تغريدة على مدونة (تويتر) الاثنين، أنه “لن تتمكن شركة (فايزر) وحدها من تغطية احتياجاتنا من جرعات اللقاح بالسرعة المطلوبة”. واختتم بالقول “أملنا في لقاح (J&J) وفي اللقاحات الصينية”.