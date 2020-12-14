متحدث أوروبي: نسعى لوقف حكم الإعدام ضد جلالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، على أن مؤسسات التكتل الموحد تبذل ما بوسعها من جهد لإنقاذ الطبيب السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي من الإعدام.

وأشار المتحدث الى أن قضية جلالي تثير قلق الأوروبيين الذين يقومون باتصالات على مستويات متعددة مع الطرف الإيراني لتجنب تنفيذ الحكم.

جاء هذا الموقف في معرض تعليق بيتر ستانو، اليوم على تأجيل انعقاد المنتدى الاقتصادي الأوروبي – الإيراني احتجاجاً على عملية اعدام الصحفي الإيراني المعارض، روح الله زم، نفذتها السلطات الإيرانية قبل أيام.

وأشار ستانو إلى أن منظمي هذا الحدث الاقتصادي، الذي كان مفترضاً اطلاقه اليوم، قد ارتأوا تأجيله، و”سيعقد عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك”، حسب كلامه.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيعمل خلال هذه الفترة، كما فعل دائماً، على إيصال رسالة للسلطات الإيرانية مفادها ضرورة تأمين محاكمات عادلة وشفافة واحترام حقوق جميع الأطراف وصولاً لإلغاء العقوبة نهائياً.

وألمح ستانو إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على طهران على خلفية انتهاكاتها لحقوق الانسان والحريات بموجب النظام الذي أقره رؤساء الدبلوماسية الأوروبية مؤخراً، مؤكداً أن الأمر يعود إلى العواصم لاتخاذ القرار.

لكنه ذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض عقوبات لا زالت سارية المفعول و تطال 82 فرداً وهيئة واحدة على خلفية انتهاكات لحقوق الانسان.

أما بخصوص اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، فشدد المتحدث على أن الاجتماع لازال قائماً وأنه سيعقد بشكل افتراضي.

وتابع: “إنه ملتقى مختلف تماماً يضم الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، بما فيها دول غير أوروبية”.