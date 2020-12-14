المفوضية الأوروبية: كلما تأخر الوقت زادت صعوبة التوصل لاتفاق مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأت المفوضية الأوروبية أن ضيق الوقت ليس في مصلحة الأوروبيين والبريطانيين الذين يواصلون التفاوض أملاً بالتوصل إلى اتفاق ينظم علاقاتهما المستقبلية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

ولكن بروكسل رأت أن القرار الذي اتُخذ أمس من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتمديد المفاوضات يندرج في إطار شعور الطرفين بالمسؤولية.

في هذا الإطار، قال المتحدث باسم رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه “كلما تأخر الوقت زادت صعوبة التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ بحلول بداية عام 2021”.

وترى المفوضية الأوروبية أن ضيق الوقت لن يعرقل عملية المصادقة على أي اتفاق مقبل لو توفرت الإرادة الفعلية للتوصل إليه، مشددة على “الالتزام بالعمل لإبرام اتفاق مع البريطانيين”، حسب كلام دانيال فيري.

وأشار المتحدث باسم بارنييه إلى استمرار وجود نقاط الخلاف نفسها المتعلقة بملف الصيد والمعايير وآلية حل النزاعات.

أما فيما يتعلق بإجراءات الطوارئ التي أعلنت عنها المفوضية قبل أيام، فأكد فيري أنها لن تُطبق إلا في حال عدم التوصل إلى إتفاق وأيضاً في حال قبلت لندن باتخاذ إجراءات مماثلة تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

هذا ويسابق فريقا التفاوض الأوروبي والبريطاني الزمن بحثاُ عن اتفاق يجبنهما العودة إلى التعاطي وفق قوانين منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يعني خسائر اقتصادية للطرفين.