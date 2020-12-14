سيناتور إيطالي معارض: نحن في أزمة يديرها كونتي بنفسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي معارض: “نحن الآن في ظل أزمة حكومية كبيرة، تدار ذاتيًا من قبل (رئيس الوزراء جوزيبي) كونتي المتغطرس”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري، أن كونتي “الذي يحدد المشاورات مع وفود الحزب بجدول زمني مشابه لذلك الذي يتبعه ديوان رئاسة الجمهورية عندما تدعو الحاجة الى تكليف مهمة تشكيل الحكومة”.

وأردف “نحن في مهزلة، حكومة أعضاءها عاجزون مضطربون من أزمة اجتاحتهم. غير قادرين على مناقشة صندوق التعافي، غارقين في حالة طوارئ صحية لم يتمكنوا من وقفها بأي شكل من الأشكال”.

وأشار غاسباري الى أنها “حكومة يجب محوها ووضعها بعيدًا. بصراحة، لا أعتقد أن أعضاء الحكومة يمكن أن يكونوا محاورين في أي مساهمة إيجابية لافتقارهم للإدراك والإرادة. استعراضيون فاشلون مثل (وزير الخارجية لويجي) دي مايو، الذي بدلاً من الاهتمام بتحرير الصيادين الصقليين المحتجزين في ليبيا، يتحدث عن كرة القدم في التلفاز”.

وخلص سيناتور (فورتسا إيتاليا) الى القول “إنه لأمر مخز كلياً. يجب أن يكون إبعاد الحكومة الهدف الأول لكل من يؤمن بالديمقراطية وبالمسؤولية”.