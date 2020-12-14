خبير أممي يحذر من تحويل المياه لسلعة مضاربة في أسواق التداول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب خبير أممي بمجال حقوق الإنسان عن القلق بشأن إنشاء أول سوق في العالم للعقود الآجلة للمياه، محذرا من “إن ذلك قد يؤدي إلى المضاربات من قبل الممولين الذين قد يتاجرون في المياه وكأنها سلعة أخرى شأنها كشأن النفط والذهب”.

ونقل المكتب الاعلامي للامم المتحدة عن مقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروجو-أغودو، التأكيد على عدم إمكانية تحديد قيمة للمياه مثل السلع التجارية الأخرى، حيث قال:”الماء ملك للجميع وهو منفعة عامة، إنه مرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا وسبل عيشنا كلها، وهو مكوّن أساسي للصحة العامة”، ولفت الانتباه إلى أهمية الوصول إلى المياه أثناء محاربة جائحة كـوفيد-19.

وأشار المكتب الاعلامي الاممي الى أنه في 7 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت مجموعة CME، وهي مجموعة رائدة في مجال العقود الآجلة لإدارة المخاطر، أول عقد آجل للمياه في العالم للتداول بهدف مساعدة مستخدمي المياه على إدارة المخاطر وتحقيق توازن أفضل بين الطلبات المتنافسة على إمدادات المياه والطلب عليها، وسط حالة عدم اليقين التي تسببها الفيضانات الشديدة والجفاف وتأثير ذلك على توافر المياه.سمح العقد الآجل الجديد للمياه، للمشترين والبائعين بالمقايضة بسعر ثابت لتسليم كمية ثابتة من المياه في تاريخ لاحق.

وبالإضافة إلى المزارعين والمصانع وشركات المرافق التي تتطلع إلى تثبيت الأسعار، يمكن أن تجذب العقود الآجلة تلك، المضاربين مثل البنوك للمراهنة على الأسعار لتكرار فقاعة المراهنة في سوق المواد الغذائية عام 2008.

وقال المقرر الخاص: “في هذا السياق، الخطر يتمثل في أن المرافق الزراعية والصناعية الكبرى هي التي ستكون قادرة على الشراء، مما سيؤدي إلى تهميش قطاع الاقتصاد الضعيف مثل صغار المزارعين”.

وأعرب الخبير الأممي عن قلق خاص من أن “المياه تُعامل الآن كالذهب والنفط وغيرها من السلع الأخرى التي يتم تداولها في السوق المالية في وول ستريت”.