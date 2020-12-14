ترحيب أوروبي برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بإنتهاء الولايات المتحدة الأمريكية من إتمام اجراءات رفع اسم السودان من قائمتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

وأشارت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، الى أن بروكسل تنظر للأمر على انه خطوة أساسية لتسهيل عملية التحول السياسي والاقتصادي في السودان.

وعبرت نبيلة مصرالي في بيان صدر اليوم ،عن أمل الاتحاد أن تمهد هذه الخطوة الطريق لتخفيف عبء الديون عن السودان مستقبلاً.

وتابعت: “تمثل هذه الخطوة تشجيعاً للسودان على المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي الضرورية”.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي بدا، منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير، داعماً لمسألة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وكذلك لتخفيف ديون البلاد.

ويأتي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تجاوبت السلطات الانتقالية في الخرطوم مع دعوة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودفع تعويضات لضحايا هجمات شنها تنظيم القاعدة في عام 1998 على سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا.