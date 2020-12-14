دخول نتنياهو للحجر الصحي حتى يوم الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، إن الاخير دخل اليوم الإثنين، إلى الحجر الصحي بعد لقاءه شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وقال المكتب “لاحقا لتحقيق وبائي اجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن تبين انه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا”.

وأضاف في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “رئيس الوزراء خضع امس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية”.

وقد أصيب قيادي كبير بحزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو بفيروس كورونا.