خبير وقاية إيطالي: احترام التدابير الجارية بدل فرض أخرى جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى خبير وقاية إيطالي أنه “بدلاً من التفكير في تدابير تقييدية جديدة للحد من عدوى فيروس كورونا، يجب العمل بشكل أكبر على الضوابط لتطبيق التدابير الجارية”.

وأضاف أستاذ الوقاية والصحة العامة في جامعة فيتو سان رافاييلي بميلانو، كارلو سينيوريللي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الاثنين، أنه “مع الأخذ بالاعتبار أن الخطر الأكبر يكمن في الأماكن المغلقة، فصور التجمعات في الساحات مقلقة”.

وأشار الى أن “التجمعات الأكثر إثارة للقلق، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها، هي الإزدحام على متن وسائل النقل، كما حدث أمس في مترو أنفاق ميلانو”.

وتعليقا على “الإجراءات التقييدية” الجديدة على ضوء عيد الميلاد، والتي يتم بحثها من قبل الحكومة في الوقت الحالي، رأى الخبير، أنه “يجب في هذه المرحلة أن يكون هناك أقصى درجات الصرامة في الأماكن الضيقة للامتثال للقواعد التي أصبحنا نعرفها جميعًا الآن”، أي “إيلاء اهتمام خاص وتعزيز الضوابط في الأماكن المزدحمة، وسائل النقل العام، المحلات التجارية وغيرها”.

وتابع، “إن قرار إدخال تدابير تقييدية جديدة، من مسؤولية السياسة، والتي يجب أن تجمع بين الاحتياجات المختلفة. ويمكننا، بصفتنا مجتمع علمي، أن نقول إنه كلما قل الاختلاط بين الناس، قلت فرصة حدوث موجة ثالثة، وإلا فأنها ستصل قريبًا”.

وأردف سينيوريللي “من الواضح أنه لا يمكن إيقاف كل شيء، بل نحتاج لحل وسيط، ويمكن أن تكون هذه مهمة السياسة التي تمتلك الوسائل لمراقبة الوضع الصحي، بل الاجتماعي والاقتصادي أيضًا”. واختتم بالقول إن على السياسة “اعتبار كل هذه المواقف، التفكير بكل شيء والتوصل إلى النتيجة”.