سالفيني لا يستبعد عودة يمين-الوسط لسدة الحكم في حال سقوط حكومة كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم يستبعد زعيم ائتلاف يمين الوسط-المعارض، الامين العام لحزب الرابطة ماتيو سالفيني حصول الائتلاف على أغلبية برلمانية لحكم البلاد في حالة سقوط الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي

وقال سالفيني، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ، رفقة شركائه في الائتلاف، زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) جورجا ميلوني ونائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني “أود حكومة يمين وسط، دون أن أطلب أي شيء من دي مايو وتزينغاريتي، ورينزي” في اشارة الى قادة احزاب الائتلاف الحاكم.

وأضاف سالفيني ” قد يكون هذا الأمر ممكنا اذا واجهت هذه الحكومة صعوبات مأمولة في البرلمان”، في اشارة الى تصريحات صحفية لزعيم حزب (ايطاليا حية) ماتيو رينزي هدد فيها بسحب الثقة عن الحكومة.

وقال “في مجلس رئاسة الوزراء هناك اجتماعات للحديث عن تعديلات وزارية وتوزيع مناصب، بينما نجتمع هنا في مجلس الشيوخ للحديث عن المستقبل وعن الإيطاليين”. وأضاف “الايطاليون سيكونون أكثر طمأنينة إذا كنا نحن من يقود هذه المرحلة”.