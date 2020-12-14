فيروس كورونا: تسجيل 491 وفاة جديدة بايطاليا و12 ألف اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الاثنين بتسجيل 12030 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما تم الاعلان عن 491 حالة وفاة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

وبهذه البيانات، يرتفع العدد الكلي لضحايا الوباء إلى 65011 حالة وفاة، بينما تبلغ الحصيلة التراكمية للاصابات (أي مجموع الوفيات والمتعافين والحالات النشطة) 1855737.

وتشير البيانات الى أن 22456 تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع إجمالي الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية حالة الطوارئ إلى 1115617.

عدد المصابين اليوم بفيروس كورونا في إيطاليا يقدر بـ 675109 شخص.