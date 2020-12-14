دعوة ايطالية-هولندية لشراكات أوروبية مع دول منشأ وعبور المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توافق وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الهولندي، ستيف بلوك على “ضرورة تعزيز البعد الخارجي للمقاربة الأوروبية تجاه الهجرة، من خلال سياسة أوروبية حقيقية تقوم على شراكات مع دول المنشأ والعبور”، في اشارة الى مقترح الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء المقدم من المفوضية الاوروبية.

جاء ذلك خلال لقاء للوزيرين اليوم الاثتين بمقر وزارة الخارجية الايطالية في روما، على هامش المائدة المستديرة الإيطالية-الهولندية.

كما تشاطر رئيسا الدبلوماسية الايطالية والهولندية وجهة النظر بشأن أهمية “إبرام اتفاقيات إعادة القبول على مستوى الاتحاد الأوروبي وسياسة اعادة أوروبية” لدول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين.

ونقلت الخارجية الايطالية عن دي مايو “التأكيد مجددًا على أن إيطاليا تعتبر التوازن الحقيقي بين التضامن والمسؤولية أمرًا لا غنى عنه، والذي يتضمن أيضًا آليات إعادة توزيع إلزامية وفعالة” للاجئين في الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي

وفي شأن آخر، أحاط دي مايو ضيفه الهولندي بالخطوط الرئيسية للرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة العشرين لعام 2021، متمنياً حضوره اجتماع وزراء خارجية المجموعة، الذي سيعقد في مدينة ماتيرا يومي 28 و 29 حزيران/يونيو.