الرئيس الإسرائيلي يتحادث عبر الهاتف مع بابا الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تحدث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ،هاتفيا اليوم الإثنين، مع قداسة البابا فرنسيس قبل حلول عيد الميلاد.

ونقل مكتب الرئيس الإسرائيلي في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن ريفلين قوله “عندما التقينا آخر مرة ، صليت من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط ولحسن الحظ ، استقبلت صلاتك”.

وأضاف “لدينا حقبة جديدة من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط”.

وتمنى ريفلين “للبابا والمسيحيين في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة.”

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي “شكر البابا الرئيس وقدم تهانيه بمناسبة عيد حانوكا باللغة العبرية”.

وقال ريفلين “لقد أظهر الفيروس للعالم أننا جميعًا متساوون أمام الله”

وأضاف “من المهم أن يحصل جميع الأشخاص في العالم على لقاح فيروس كورونا ، وليس فقط أولئك الذين ينتمون إلى الدول الغنية. هذا هو واجبنا الأخلاقي”.