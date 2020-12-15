بلجيكا: وفيات كورونا تتجاوز 18 ألف شخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تجاوز عدد الوفيات بوباء كوفيد-19 عتبة 18000 شخص، بعد أن تم تسجيل 103 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أكدت السلطات الصحية تسجيل 1074 إصابة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد من طالتهم العدوى إلى 609211 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في شهر آذار/مارس الماضي.

ولاحظ خبراء المركز الوطني لإدارة الأزمات تواصل انخفاض مؤشرات الوباء ببطء، مؤكدين على أن الوضع لا زال مقلقاً في البلاد.

هذا وتتزايد مخاوف الخبراء من أمكانية تدفق المواطنين من كل من ألمانيا وهولندا على المناطق البلجيكية للتسوق، بعد أن أعلنت حكومتا البلدين اغلاقاً شاملاً لمدة خمسة أسابيع بسبب تفشي الوباء على أراضيهما.