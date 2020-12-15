كونتي: حاجة لمزيد من التدابير التقييدية خلال أعياد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على إلى مزيد من التدابير التقييدية على تحركات المواطنين خلال عطلة أعياد الميلاد لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كونتي، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الثلاثاء “لقد أعددنا بالفعل خطة مخصصة لأعياد الميلاد، أيضًا في ضوء مقترحات اللجنة العلمية-الفنية”.

وعن ماهية هذه التدابير، قال كونتي “نحن نتدارس بشأنها في هذه الساعات. يجب أن نتجنب موجة ثالثة بأي ثمن، لأنها ستكون مدمرة من حيث الخسائر في الأرواح البشرية”.

واضاف كونتي “الوضع حساس لكن إجراءاتنا تؤتي ثمارها. فهي تسمح لنا باستعادة السيطرة على المنحنى الوبائي. نظام تقسيم الاقاليم حسب الألوان يؤتي ثماره. لقد تجنبنا الإغلاق المعمم، وهو إجراء متشدد تفرضه الآن ألمانيا ودول أخرى مثل بريطانيا وهولندا”. وأشار رئيس الوزراء الايطالي الى أنه “لحسن الحظ، مع هذه التدابير الدقيقة والمحددة جيدًا، نتحمل وطأة هذه الموجة الثانية جيدًا”، الا أنه أعرب عن حزنه بشأن “عدد الوفيات الذي لا يزال مرتفعا” جراء الوباء حيث تجاوز الـ62 ألفا وفق بيانات وزارة الصحة الايطالية.

وكانت الحكومة الايطالية قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن اجراءات تتضمن حظر السفر بين الاقاليم، بغض النظر عن تصنيفها بالالوان الاصفر والبرتقالي والاحمر. ويمتد الحظر ليشمل التنقل بين المحافظات والبلديات في يومي 25 و 26 كانون الاول/ديسمبر وفي اليوم الأول من العام الجديد، باستثناء ظروف تتعلق بالعمل والصحة. كما تفرض الاجراءات الحجر المنزلي على القادمين من دول خارج منطقة شنغن. كما تم تأكيد حظر التجوال الليلي من الساعة 10 مساءً إلى 5 صباحًا، مع تمديده حتى الساعة 7 صباحًا في ليلة رأس السنة الجديدة.