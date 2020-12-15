برلمانية أوروبية: يتعين التوصل لاتفاق مع بريطانيا بنهاية الأسبوع الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشدت رئيسة المجموعة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي ايشترا غراسيا بيريز (اسبانيا)، الطرفين المعنيين بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، التوصل إلى اتفاق إيجابي بحلول نهاية الأسبوع الحالي كحد أقصى.

وأشارت البرلمانية الأوروبية في مؤتمر صحفي لها اليوم، إلى أن الإعلان عن اتفاق بنهاية الأسبوع الجاري، لو حصل بالفعل، سيعطي الجهاز التشريعي الأوروبي فرصة قصيرة ولكن كافية لمناقشته والمصادقة عليه.

وتابعت: “لو تم ذلك بالفعل سيكون بوسعنا القيام بدورنا، و إلا فسيكون الأمر صعباً بالنسبة لنا ولن نصوت لصالح اتفاق مؤقت”.

وشددت رئيسة المجموعة الاشتراكية الديمقراطية على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في عملية اتخاذ القرار بشأن ما بعد بريكست، مؤكدة على أن إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية يجب أن تغطي فقط الفترة اللازمة للوفود للتوصل إلى اتفاق.

من جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، حصول بعض التقدم على طريق تحديد سياسة المعايير والمنافسة العادلة، مشيرة إلى أن باقي الخلافات في مجالي الصيد وآلية حل النزاعات لا تزال مستمرة.