ايطاليا تدعو وكالة الادوية الاوروبية لتسريع التصديق على لقاح فايزر-بيونتك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حث وزير الصحة في الحكومة الايطالية روبرتو سبيرانتسا وكالة الادوية الاوروبية (EMA) على تسريع اجراءات التصديق الخاصة بلقاح فايزر-بيونتك ضد وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في تصريح صحفي صباح الثلاثاء “آمل أن تتمكن وكالة الادوية الاوروبية، مع الامتثال الى جميع إجراءات السلامة، من الموافقة على لقاح فايزر-بيونتك في وقت أبكر مما هو متوقع، وأن تبدأ حملات التطعيم أيضًا في دول الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن”.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أشارت في وقت سابق الى أنها ستعلن قرارها بشأن اللقاح بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر، بينما بدأت في بريطانيا حملة التطعيم بنفس اللقاح يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت وكيلة وزارة الصحة ساندرا زامبا قدد شددت اليوم الثلاثاء على أنه “لن نكون آخر من يبدأ التطعيم”. وقالت “هناك نقص في المعلومات. وجدت إنجلترا نفسها تتباطأ كثيرًا. الأفضل التنظيم جيدًا أولاً”. وأردفت “سنبدأ بتطعيم 1.5 مليون شخص وسنفعل ذلك بدءًا من 15 كانون الثاني/ينايرالقادم”.