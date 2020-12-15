البابا: نشهد مرحلة حاسمة جوابها التضامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن العالم اليوم يشهد مرحلة حاسمة، وأن التضامن هو الجواب الوحيد عليها.

وفي رسالة حملت توقيع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، شجّع البابا المشاركين في اللقاء السنوي لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتي)، الثلاثاء، “على السير دائمًا في دروب جديدة للمحبة والتضامن”.

وأعرب البابا من خلالها الرسالة عن استحسانه “لهذا الحدث الذي يُسائل جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لكي يعيدوا التفكير اليوم أيضًا في العلاقة بين الإنسان والطبيعة والخالق كعامل للتوازن العميق والشركة في البحث لا عن منطق الربح وإنما عن الخدمة ولا عن استغلال الموارد وإنما عن العناية والتنبّه للطبيعة كبيت مضياف للجميع”.

كما شجّع الأب الأقدس وفقا لما ذكرته إذاعة الفاتيكان، “المشاركين على السير دائمًا في دروب جديدة للمحبة والتضامن من أجل جواب عالمي وحقيقي على ظاهرة الفقر وعدم المساواة بين الشعوب ولاسيما في هذه المرحلة المهمّة من التاريخ العالمي”.