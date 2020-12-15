فون دير لاين وستولتنبرغ: سعي لضخ طاقة جديدة بالروابط عبر الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، على تصميمها العمل من أجل توسيع أطياف التعاون والتنسيق بين الهيئتين الدوليتين.

وكان المسؤولان يدليان بتصريحات صحفية اليوم قبل انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمفوضية الأوروبية في بروكسل والذي سيحضره ستولتنبرغ، بناء على دعوة من فون دير لاين.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد والحلف معاً في عالم متغير، معربة عن قناعتها بإمكانية توسيع التعاون البيني ليشمل محاربة التغير المناخي والأمن الرقمي ومواجهة التهديد عبر شبكة الانترنيت.

هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مؤخراً إدماج سياسة محاربة التغير المناخي في إطار سياساته الدفاعية.

من جانبه، أكد الأمين العام لناتو على استعداد المؤسسة الأطلسية للعمل مع المفوضية في مجالات محاربة التغير المناخي والأمن الرقمي، منوهاً بطلب الاتحاد المشاركة في تدريب أطلسي قادم لمواجهة التهديدات الرقمية والتي أصبحت أكثر تعقيداً وخطورة.

واعتبر ستولتنبرغ أن مشاركته في اجتماع المفوضية اليوم يقدم دلالة واضحة على رغبة الطرفين في مواجهة التحديات معاً، فـ”إنها فرصة لضخ طافة جديدة في الروابط الموجودة عبر الأطلسي”، على حد تعبيره.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والحلف يتعاونان في عدة ملفات منها أوكرانيا، أفغانستان وضبط الهجرة في بحر ايجه.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة ستولتنبرغ في اجتماعات المفوضية الأوربية اليوم تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المؤسستين.