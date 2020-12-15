نتنياهو يختار رئيسا جديدا للموساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مكتب رئيس الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر اليوم، تعيين نائب مدير الموساد “د” كمدير جديد لجهاز الاستخبارات.

وأضاف إن “د” هو أحد قدامى أعضاء الموساد.

ولا يتم نشر أعضاء الموساد الا في حال تعيينهم لمنصب رئيس الجهاز.

ويخلف “د” الرئيس الحالي لجهاز الموساد، يوسي كوهين الذي تولى مهامه في العام 2016 ويعتبر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “التعيين حاليًا في لجنة غولدبرغ، اللجنة الاستشارية العليا لتعيينات الخدمة المدنية، برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق إليعازر غولدبرغ”.