وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلقت منظمة كاريتاس نداء لمنح الطعام والسلامة، لأجل عيد ميلاد شعاره العدالة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19.

وقال بيان للمنظمة الدولية، أن “حملتنا لعيد الميلاد تركز على حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا، حيث ندعو إلى التبرع بما يلزم لإمضاء عيد ميلاد آمن وعادل لأولئك الذين يعانون من الوباء في جميع أنحاء العالم، والعواقب الوخيمة التي نجمت عن زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي”.

وذكر البيان أنه “من خلال صندوق الرد على وباء كوفيد 19، الذي روجنا له بالتعاون مع خدمة التنمية البشرية المتكاملة في حاضرة الفاتيكان، دعم 38 فرعا وطنياً لكاريتاس برامج لصالح أكثر من 13.7 مليون شخص، في بلدان مثل بيلاروسيا، إثيوبيا، الأردن، رواندا، العراق، اليونان، نيجيريا، باكستان، لبنان، أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأشار البيان الى أن “كاريتاس القدس على سبيل المثال، قدمت مساعدات طبية في غزة، التي يعتمد حوالي 80٪ من سكانها على المساعدات الإنسانية وحوالي 90٪ من العائلات لا تحصل على المياه الصالحة للشرب”، بينما “تنفذ كاريتاس الهند برامج توعية حول الوقاية من العدوى وتقديم المساعدات الغذائية والضروريات الأساسية”.

ولفت البيان الى أن “كاريتاس جنوب إفريقيا استقبلت ودعمت أكثر من 12 ألف شخص ضعيف، معظمهم من المهاجرين الذين يتعرضون الآن لخطر الموت من الجوع وهم الأكثر عرضة للوباء”.

وخلص بيان كاريتاس الدولية بطلب “مزيد من المساعدة من المتبرعين، لتمويل تسعة مشاريع جديدة في أرمينيا، بوروندي، كمبوديا، إريتريا، جورجيا، هايتي، ليبيريا، موزمبيق وسيراليون”.