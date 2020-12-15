تاياني: لا أعتقد أن الوضع الصحي طارئ لدرجة إعلان إيطاليا منطقة حمراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني عن الاعتقاد بأن الوضع الصحي في بلاده غير طارئ لدرجة إعلان إيطاليا منطقة حمراء.

وأضاف تاياني في حديث إذاعي، الثلاثاء: “أعتقد أنه يجب أن يكون لدى الإيطاليين قواعد واضحة وليست سخيفة. يجب تغيير القاعدة التي تحظر التنقل بين البلديات المتجاورة”، وأردف “لا أعتقد أن هناك حالة طارئة لهذه الدرجة، لكن من المهم أن يتحدث العلماء علانية بهذا الشأن”، كما “يجب على السياسة أن تحدد بوضوح ما يمكن أن يفعل أو لا يفعل الناس. أنا مع خط الجدية”.

وأكد السياسي المعارض القول: “سأتلقى التطعيم ضد كوفيد 19، أنا مطعّم ضد كل شيء وأنا أؤيده بشدة”، مبينا أن “من الصواب أن من يلعب دورًا عامًا أو مؤسسيًا، أن يتلقى اللقاح علنًا، لأن لديه إمكانية التأثير على الناس”.

وفي سياق آخر، قال تاياني، إن “الحكومة أكدت لنا أنها ستقدم المساعدة للتجار ورجال الأعمال والفئات الأكثر تضررًا”، جرّاء الجائحة “والآن، يجب علينا اتخاذ تدابير لحماية هذه الفئات وكذلك الموظفين أيضا”.