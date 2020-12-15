ايطاليا: إصابات كوفيد 14844 وضحاياه 846

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، إصابات وباء كوفيد 19 بلغت اليوم 14844 حالة، بينما وصل عدد ضحاياه في الساعات الـ24 الماضية الى 846 شخصاً.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “وصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 65857 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء 162,880 تحليلا للكشف عن عدوى فيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية”.

وكشف التقرير عن أن، “مقاطعة فينيتو (شمال) شهدت أعلى زيادة في حالات الإصابة، حيث سجلت فيها 3320 إصابة جديدة، تليها لومبارديا (شمال) بـ2404 حالة، ثم إميليا رومانيا (شمال) مع 1238 إصابة وفي النهاية لاتسيو (وسط) مع 1159 حالة”.

وذكر التقرير الصحي أن “إجمالي المصابين حاليًا هو 667,303، منهم 27,342 في المستشفى لظهور الأعراض عليهم، و3303 في أقسام العناية المركزة”، بينما “يخضع 636,958 للحجر المنزلي”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “العدد التراكمي لحالات الشفاء بلغ 1,137,416 ممن تركوا المستشفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1,870,576 حالة”.