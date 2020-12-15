برلمانية أوروبية: تركيا حررت صياديها وحكومة إيطاليا نائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية أوروبية إن تركيا تمكنت من تحرير صياديها من ليبيا في أيام والحكومة الإيطالية نائمة إزاء احتجاز الصيادين الصقليين في بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافت عضو البرلمان الأوروبي من حزب الرابطة الإيطالي المعارض، فرانشيسكا دوناتو، في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، أن “الجدل حول الأموال الأوروبية وقضية الصيادين المحتجزين منذ أكثر من مائة يوم في ليبيا، يؤكد بوضوح فشل الحكومة الإيطالية الحالية”.

وتساءلت دوناتو “أين هي (إيطاليا النموذج) التي يكرر جوزيبي كونتي الحديث عنها منذ أشهر؟”، مشيرة الى أن “الوضع مأساوي، لدى إيطاليا 70 مليار يورو في الخزانة دون إنفاقها، أعلى عدد من الوفيات بسبب كوفيد على الرغم من عمليات الإغلاق والزيادة الهائلة في عدد العاطلين عن العمل”.

وتابعت “يضاف إلى ذلك عدم القدرة على إعادة الصيادين الـ18 الذين غادروا صقلية واحتجزوا في ليبيا منذ ثلاثة أشهر دون توجيه تهم إليهم، بينما نجحت الحكومة التركية بإخلاء سبيل صياديها من حفتر بعد أسبوع واحد فقط من وقفهم”.

وخلصت عضو الرابطة الى القول، إنه “إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد التخلي عن أي شخص حقًا، فليطلب من الوزير دي مايو والرئيس كونتي التنحي جانبها والتدخل مباشرة لتحرير صيادي ماتزارا ديل فاللو. صقلية تطلب منكم إعادة صياديها إلى الوطن”.