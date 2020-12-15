ميشيل يطالب أردوغان بخفض تصعيد حقيقي ومستدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بخفض التصعيد في شرق المتوسط، مشدداً على أن ضرورة أن يكون هذا الأمر حقيقياً ومستداماً.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية تمت بين الرجلين بعد ظهر اليوم بناء على الطلب التركي، وفق مصدر مقرب من رئيس الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر أن ميشيل تحدث عن ضرورة وقف الأفعال والتعليقات العدائية، كما ورد في قرارات القمة الأوروبية قبل أيام بشأن الملف التركي.

كما طالب رئيس الاتحاد الأوروبي تركيا بالعودة إلى اجراء محادثات مع اليونان والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن جزيرة قبرص، ” يجب العودة إلى اجراء محادثات تحت المظلة الأممية لتسوية مشكلة تقسيم الجزيرة”، وفق ما نقل المصدر عنه.

وقد توافق الطرفان على الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة بينهما.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض عقوبات على تركيا استهدفت اشخاصاً، ستحدد هوية الجدد منهم لاحقاً، على صلة بعمليات الحفر والتنقيب غير القانونية التي تقوم بها أنقرة في مياه متنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولوحت بروكسل بالمزيد ما لم تلتزم أنقرة بخفض التصعيد بحلول شهر آذار/مارس العام القادم.