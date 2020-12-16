تاياني: الانتخابات لا تخيفنا وإن سقطت الحكومة فالقرار لرئيس الدولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، أنطونيو تاياني، إن “الحكومة إذا سقطت، فالقرار متروك لرئيس الدولة”، لكن “التفكير في هذه الأمور في الحقيقة هو أفضل طريقة لإبعاد الإيطاليين عن السياسة”.

وأضاف تاياني في تصريحات لصحيفة (غاتزيتّا ديل ميدزوجورنو) الأربعاء، أن “هذا الأمر إذا حدث، فإن تيار يمين الوسط، الموحد، سوف يفكر ويقرر ما يجب فعله”، لكن “الانتخابات لا تخيفنا ومن غير المجدي التفكير بفرضيات وتصنيفات روحية، فهي ممارسات لا معنى لها”.

وتابع القيادي المعارض: “نحن نخاطر بموجة ثالثة والحكومة تائهة في الثرثرة: خلافات تعديلات ومراجعات، أمور من عهد الجمهورية الأولى لم يعد أحد يهتم بها”، أما “فيروس كورونا، فهو عدو ماكر يستمر بالزحف يومًا بعد يوم، في حين أن من يحكمنا يخسر وقتًا ثمينًا”.

وذكّر تاياني بأن “الوباء لا يتوقف لانتظار حل الخلافات بين أحزاب الإئتلاف الحاكم”، كما أن “هناك الأزمة الصحية، الاقتصادية، التطعيم الشامل وإدارة صندوق التعافي”. وأردف “باختصار، لا يمكننا تحمل إضاعة لحظة واحدة”.

وأكد نائب رئيس (فورتسا إيتاليا): “نحن على استعداد للقيام بكل ما يلزم لدعم الإيطاليين وصحتهم ومنع انهيار الاقتصاد، لكننا لا نضمن عمرًا طويلاً للسلطة التنفيذية”. وتابع، “ما نزال بديلاً لتيار اليسار. لا يوجد دعم مباشر أو غير مباشر من جانبنا، بل أكرر القول إن بوصلتنا هي مصلحة الدولة فقط”.

وأوضح تاياني أنه “عندما اقترحت الحكومة حرف الميزانية لصالح إجراءات من شأنها إعطاء بعض الأكسجين لعاملي القطاع الخاص وأصحاب ضريبة القيمة المضافة وهو من بين أكثر المواضيع هشاشة في هذا الوضع، كنا هناك دون تأخير، لكننا لن نصوت لقانون موازنة لا يلبي ثقتنا”.