الاتحاد الأوروبي: لا نزال نأمل بإمكانية التوصل لاتفاق مع بريطانيا لمرحلة ما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا يزال الأوروبيون يأملون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا لتنظيم العلاقة المستقبلية معها بعد انسحابها من الاتحاد (بريكست).

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث باسم رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، بأن مسار التوصل إلى اتفاق بات ضيقاً ولكنه لا يزال موجوداً.

وأشار دانيال فيري، في سلسلة تغريدات له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أن المناقشات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني صعبة للغاية، “ستكون الأيام القادمة حاسمة”، وفق كلامه.

ويكرر الأوروبيون تأكيدهم على تفهمهم لرغبة بريطانيا في المحافظة على سيادتها، مؤكدين في الوقت نفسه رغبتهم بالتوصل إلى اتفاق جيد يحمي مصالح الجميع.

هذا وتؤكد المصادر المقربة من المفاوضات بأن تقدماً حصل على مسار إيجاد آلية لحل النزاعات، بينما يبقى التعثر قائماً في مجالات الصيد وقواعد المنافسة العادلة.

وكانت المصادر نفت ليل أمس الأخبار المتداولة عن قرب التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن على الوفدين المفاوضين التوصل إلى اتفاق بنهاية الأسبوع الحالي كحد أقصى لاعطاء البرلمان الأوروبي فرصة للاطلاع على نصوصه والمصادقة عليها ليكون ساري المفعول بداية العام القادم.