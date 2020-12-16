مسؤول أمني إيطالي: اقتصاد روما الهش يمكن أن يجعلها سوقاً للمافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أمني إيطالي “إن العاصمة منطقة هشة لأنها تضم ​​عددًا من القطاعات الجذابة، فنحن نتحدث عن الأعمال التجارية، والتجارة، والمطاعم. قطاعات تمثل أهدافًا تسلل اليها للمافيا”. وأضاف المدعي الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، فيديريكو كافييرو دي راؤو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الأربعاء، أن “التحقيقات التي أجريت خلال العام الماضي والتي أصبحت علنية بأوامر الحجز الاحترازي أو بفضل عمليات المصادرة من قبل مكتب المدعي العام في روما، سلطت الضوء على تواجد المافيا بأنواعها المختلفة”.

وأشار دي راؤو الى أن “المافيا لم تعد تقتصر على تلك التقليدية فحسب، بل هناك النماذج المحلية الجديدة أيضًا”. واختتم بالقول إنه “في الحقيقة نحن نتحدث أكثر فأكثر عن عصابات صغيرة، ولا سيما في إطار المحافظات”.