الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني تؤكد على ضرورة تنفيذه بالكامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناقش ممثلو الدول المنخرطة في الملف النووي الإيراني العمل الجاري من أجل تنفيذه بالكامل وبشكل فعال من قبل الجميع.

وقد عقد ممثلو الدول المتبقية في الاتفاق، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا وايران بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بوصفه منسق الاتفاق، اجتماعاً افتراضياً اليوم على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وركز المشاركون على التحديات الحالية التي تعترض سبيل الاتفاق، حيث “تم التوافق على لقاء وزراي غير رسمي في 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي عبر دائرة فيديو مغلقة”، حسب البيان الصادر في بروكسل اليوم.

يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة دونالد ترامب عام 2018، يواجه حالياً مرحلة مفصلية مع اقتراب تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها الرسمية.